Formule 1. GP de Hongrie : Gasly et Ocon en fond de grille, l'erreur stratégique d'Alpine

C'était la soupe à la grimace, samedi 20 juillet, chez Alpine. L'écurie a commis une erreur stratégique lors de la première phase de qualifications (Q1) au Grand prix de Hongrie, qui s'élancera dimanche à 15h.

"Une grosse erreur stratégique"

Ses deux pilotes, les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly, auraient pu se qualifier en Q2, étant respectivement placés en 10e et 12e position avant la levée du drapeau rouge à la suite d'un crash de Sergio Perez, sur une piste rendue humide par la pluie. Après l'interruption, et alors que les conditions météo s'amélioraient, Alpine a fait le choix de conserver ses monoplaces au stand, privant les deux pilotes d'un tour supplémentaire dont ont profité leurs adversaires.

Pierre Gasly et Esteban Ocon ont finalement été éliminés à l'issue de la Q1 et s'élanceront des deux dernières places, dimanche 21 juillet, sur le circuit de Budapest. "On a sous estimé l'amélioration de piste, c'est une grosse erreur stratégique, cela fait deux week-ends de suite", déplorait l'Ebroïcien Esteban Ocon, quelques instants après, au micro de Canal +.

C'est Lando Norris qui s'offre la pole position, juste devant son coéquipier chez Mac Laren, Oscar Piastri. Max Verstappen est troisième des qualifications.