Les incontournables. Notre sélection des plus belles balades

L'été, c'est évidemment l'occasion de découvrir le patrimoine et les paysages du Calvados. Enfilez une bonne paire de chaussures, prenez votre gourde et venez prendre un bol d'air frais sur les nombreux circuits de marche à pied de la Côte fleurie et du Pays d'Auge.

Des balades pour tous les niveaux

Les novices trouveront leur bonheur sur le Chemin des Buttes, en allant visiter le charmant village de Beaumont-en-Auge et son architecture typique du Pays d'Auge. Découvrez le patrimoine historique de la commune et prenez de la hauteur pour admirer la grande vallée des Touques. Les plus sportifs pourront quant à eux suivre les traces des soldats Alliés parachutés sur la Côte fleurie le 6 juin 1944 ou aller découvrir les prairies bocagères. Le circuit pédagogique du Débarquement, à Varaville, et celui de la vallée de la Paquine, à Fumichon, sont des boucles d'environ 15 kilomètres. Le parcours du Débarquement, un peu plus difficile, vous emmènera notamment dans les bunkers allemands. Des balades pour toute la famille !