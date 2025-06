Douvres-la-Délivrande. Retour en 1944 à la Station Radar 44, entre reconstitutions et expositions

La Station Radar 44 est un musée franco-allemand aménagé au sein même de deux bunkers d'époque, situés route de Bény, sur la D83 à Douvres-la-Délivrande. Ce week-end, le site voit les choses en grands avec des animations samedi 14 et dimanche 15 juin, entre 10h et 18h. Des stands de restauration sont d'ailleurs prévus pour ceux qui souhaiteront en profiter au maximum.

Immersion dans des camps militaires

Plusieurs associations locales de reconstitution historique seront présentes et proposeront au public de découvrir trois camps d'époque. Le temps d'un week-end, les spectateurs pourront donc retourner en 1944 et être témoin de la vie des soldats britanniques et allemands dans des camps militaires, ou bien du quotidien des civils. C'est aussi l'occasion de discuter avec de véritables passionnés d'histoire.

A côté des camps, des véhicules militaires seront exposés mais aussi du matériel de transmission. Des démonstrations sont même prévues.

Les femmes durant la guerre

Pour l'occasion, un second Bunker H622, habituellement fermé au public, sera ouvert pour des visites guidées organisées dans le cadre des Etonnants patrimoines. Ces visites auront pour fil rouge le quotidien des jeunes femmes dans les bunkers. Johanna et Anna accueilleront les participants dans le bunker et leur présenteront les lieux, leur rôle, les équipements et uniformes d'époque. La visite est interactive et familiale, adaptée aux enfants à partir de 8 ans. Pour cette animation, les places sont limitées, il est donc conseillé de réserver. Cinq créneaux sont prévus : samedi et dimanche à 10h30 et 14h, et samedi uniquement à 16h. Sur la même thématique, une exposition sur le personnel féminin pendant la guerre sera disponible dans le musée.

Une seconde exposition temporaire sera proposée, cette fois sur l'aspect archéologique de la Station Radar 44. Bien sûr, si vous ne les connaissez pas encore, c'est aussi l'occasion de découvrir les collections permanentes du musée.

Pratique. Jusqu'à 12€. Réservations au 07 57 48 77 32.