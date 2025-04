Granville. Un nouveau restaurant s'installe dans la Haute Ville

Un nouveau restaurant ouvre ses portes à Granville, mardi 8 avril. Henriette remplace La Contremarche, place Cambernon dans la Haute Ville de la cité corsaire. L'idée des cinq associés est d'en faire un lieu convivial, bienveillant avec une cuisine généreuse, qui s'adresse à tous, mais surtout aux habitants.

Un bistrot de copains

"Henriette, on va y retrouver une cuisine généreuse, réconfortante, surtout aussi une ambiance bienveillante, joyeuse et l'idée c'est de devenir un bistrot de copains", assure Caroline Briard, l'une des associés. Ces cinq nouveaux associés souhaitent construire une nouvelle histoire qui leur ressemble plus. "On a envie de créer un lieu qui soit un lieu de vie plus qu'un restaurant", affirme-t-elle.

Matthieu Bavière, Raphaël Nakle, Caroline Briard, Hugo Bailleul sont les associés du restaurant Henriette. Emmanuel Poidevin était absent. - Henriette

Un bâtiment historique

Henriette est située dans l'ancienne halle à poisson de la place du docteur Cambernon, qui est aussi l'ancienne bibliothèque, donc un bâtiment historique dans la commune. "C'est un lieu qui est un peu dans les souvenirs de tous les Granvillais et tout le monde est passé ici à un moment donné. L'envie, c'est aussi de réincarner un lieu qui a peut-être un peu perdu ce lien avec la population granvillaise", explique Caroline Briard.

Pourquoi Henriette ?

Trois raisons expliquent le nom du restaurant. Henriette était le prénom de la femme du docteur Félix Cambernon, qu'elle aidait au quotidien. C'est aussi un prénom de grand-mère avec l'imaginaire derrière de plats réconfortants, simples et généreux mais aussi accessible. Henriette est aussi un prénom qui veut dire "la maîtresse de maison". "Ça correspondait très bien avec notre idée d'accueillir les gens de ce lieu", conclut l'associée.

Il y a quoi à la carte ?

Au niveau de la carte, il y aura des produits de saison, avec les circuits les plus courts possible, notamment pour les poissons et autres fruits de mer. La carte a été travaillée pour être la plus abordable possible, avec de la qualité.

Pratique. Henriette, 9 place Cambernon, Granville. Ouvert du mardi midi au samedi soir entre 12h et 14h et 19h et 22h. Tél. 02 33 50 31 94.