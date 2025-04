Alençon. Une entrée, un plat et un dessert à 10€ : ce menu anti-inflation mis en place par cette restauratrice

Une belle initiative à Alençon. Elle est portée par Sophie Dagron, la chef et propriétaire du restaurant Soo Good situé en centre-ville. Elle propose, à emporter uniquement, un menu anti-inflation. "L'idée, c'est toujours de proposer notre ADN qui est d'avoir des produits frais, de saison et locaux, mais cette fois avec un menu à 10€ pour pouvoir se faire plaisir et sans trop porter la main au portefeuille pour ceux qui mangent souvent en ville", présente-t-elle.

"Les clients s'autorisent moins de choses"

L'objectif est aussi de redonner du dynamisme alors que l'affluence est "plus calme que d'habitude à cette période". "Nos fidèles clients sont toujours au rendez-vous, mais on voit qu'ils s'autorisent moins de choses", souligne Sophie Dagron.

Dans ce menu, pas de retenue. Il comprend une entrée, un plat et un dessert, que la chef présente : "Le premier menu de la semaine qu'on a lancé, c'est un œuf dur de la ferme de la Bigottiere avec une mayonnaise relevée au vinaigre de Xérès et ciboulette. Pour le plat, on a un petit gratin de galette de sarrasin, pommes de terre, bacon et crème au Roquefort. Et le dessert, c'est une panna cotta aux fruits rouges."

Pour les commerçants de l'hypercentre, elle propose aussi depuis quelques jours un service de livraison de ce menu et de n'importe quel autre produit à la carte.