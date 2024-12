Bonne table dans l'Orne. Ambiance "bistro chic" à La Suite

Difficile de s'imaginer l'intérieur du restaurant La Suite quand les rideaux obscurcissants laissent peu à voir depuis la rue. A l'inverse, je loue leur présence une fois dans l'établissement. L'établissement alençonnais dégage quelque chose de moderne et de distingué, une ambiance "bistro chic" selon le chef cuisinier, Christophe Renou.

Face à la cuisine ouverte

On m'installe face à la cuisine ouverte. Ainsi, mon repas est rythmé par la sonnette à chaque plat prêt, les bruits de cuisson et les échanges en cuisine. "Pour nous, la cuisine ouverte permet aussi de voir la réaction des clients. Quand quelqu'un prend en photo son plat, c'est souvent une bonne nouvelle", sourit le chef.

Après avoir épié les cuisiniers, vient l'heure de commander. Difficile de s'égarer sur la carte, elle n'est composée que de deux parties, entre le menu entrée-plat-dessert à 29€ et celui dix euros plus cher. Chacun possède 4 à 5 choix d'entrée, de plat et de dessert, fabriqués en majorité à base de produits locaux et de saison. Dans les deux cas, le repas commence par un délicieux amuse-bouche : une crème de foie gras au porto et émulsion de parmesan. En entrée, je choisis le feuilleté au fromage de chèvre. C'est très bon, très léger. Le feuilleté fond dans la bouche, je n'en ai fait qu'une bouchée. Je poursuis avec une tourte au filet mignon de porc accompagnée d'une sauce au poivre. Encore une fois, c'est un régal. Je pourrais arrêter le repas maintenant, mon ventre a eu sa dose. Mais le dessert est déjà commandé : un entremets trois chocolats. Sans regrets. Cette petite mousse se déguste avec plaisir.

L'entremets trois chocolats pour finir le repas.

Le restaurant ferme ses portes les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier. Néanmoins, l'établissement propose un menu traiteur à 45€ par personne pour la Saint-Sylvestre, avec un dos de cabillaud en plat principal.

Pratique. Le restaurant se situe au 19 place Auguste Poulet Malassis à Alençon. Tél. 02 33 29 70 85.