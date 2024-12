Alençon. Du chocolat en dessert, pour décorer et à déguster

A chaque réception de Noël, il y a souvent l'envie de présenter une belle table bien décorée pour accueillir ses invités. Et si cette année ces décorations étaient en chocolat ?

Père Noël en skis, grande roue…

La chocolaterie Glatigny à Alençon propose plusieurs montages entièrement faits de cette gourmandise. "On fabrique des centres de table en chocolat", sourit Delphine Rochefort, la gérante. La pièce est totalement comestible. "A l'intérieur, on va retrouver différentes confiseries, comme des pâtes de fruit ou des bonbons en chocolat. L'idée est que tout le monde puisse se servir dedans. Le côté plaisir et partage prend tout son sens à travers ce genre de produit", estime-t-elle. Parmi les structures, il y a une collection de cheminées, des pères Noël traditionnels, mais aussi cette année un père Noël en skis en mode cascadeur. La chocolaterie fait aussi des boules de Noël garnies, des grandes roues avec des friandises dans les nacelles ou encore des bûches de Noël en chocolat garnies de… chocolat.

Avant de pouvoir y goûter, une grande partie du travail se fait en laboratoire. Chaque montage part d'une idée. "C'est une réflexion d'équipe, précise Mickael Deniau, responsable du laboratoire où est fabriqué le chocolat. Chacun apporte son idée, ses connaissances. Tout est bon à prendre et ça permet de mettre tout le monde en avant." Chaque idée n'est pas toujours réalisable. "Tout ce qui sort du laboratoire est testé en magasin, souligne Delphine Rochefort. La pièce peut être fragile sur certains bords et à ce moment-là il faut la retransformer parce que quand on va l'emballer, le risque de casse est trop fort et il va y avoir de la déception."

"Noël, c'est un défi"

Et il n'y a pas le droit à l'erreur, lors de la période des fêtes. "Noël représente 50% d'une année", juge la patronne. La production a commencé au début du mois d'octobre. En décembre, le rythme s'accélère. Le magasin reste ouvert en continu de 9h à 19h à partir du 14 décembre. Côté laboratoire, il faut réaliser les chocolats dans les temps pour qu'il n'y ait pas de manque au magasin. C'est pourquoi il a fallu recruter des mains supplémentaires, indispensables. L'effectif a doublé en magasin passant de trois à six employés. Ils sont autant au laboratoire, soit deux de plus que l'équipe habituelle. "Charge de travail, esthétique et qualité des produits… Noël, c'est un défi", conclut Mickael Deniau.

Pratique. Ouvert du mardi au samedi, au 44 Grande rue à Alençon.