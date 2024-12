Bonne table dans l'Orne. Une touche portugaise au cœur d'Exmes

Il ne faut pas se faire avoir par l'entrée de l'établissement. En effet, le restaurant se trouve au même endroit que le bureau de poste, l'épicerie et le bar d'Exmes, dans cette bâtisse en pierre typique des villages de l'Orne. Le Relais d'M est à nouveau ouvert depuis fin juillet et sa reprise par Patricia Dos Santos, huit mois après le décès de l'ancien propriétaire.

Une affaire familiale

Le nom de la gérante trahit facilement ses origines portugaises, qui ne sont pas secrètes, en témoigne le drapeau du pays ibérique posté à l'extérieur à côté de celui de la France. A l'intérieur, j'ai l'impression d'être comme à la maison. Une ambiance familiale règne dans le restaurant, et pour cause : le mari de Patricia, Daniel, cuisinier de métier, est aux fourneaux et leur fille travaille en salle. Je retrouve de petites touches portugaises, comme dans les sets de table ou avec des textes écrits en portugais, mais sans traduction, donc il faut connaître la langue pour les comprendre. Par contre, pas de spécialités au menu ce midi. Morue, poulpe, riz à la portugaise… Ces plats sont pour l'instant proposés uniquement le vendredi soir et le week-end. En semaine, le restaurant propose deux plats "ouvriers" à l'ardoise, différents midi et soir. Cela ne m'empêche pas de très bien manger. D'abord des beignets de cochon de lait en entrée, puis du poulet avec du riz en plat. Je finis le repas par une très bonne tarte meringuée. Un repas simple que j'ai apprécié. Il n'y a parfois pas besoin de faire trop compliqué !

Le plat : riz avec du poulet.

Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir venir manger à toute heure. "Tant que le fourneau est allumé, on sert", lance Patricia Dos Santos. "Les clients peuvent encore déjeuner en arrivant à 15h et manger jusqu'à 22h30 le soir par exemple", dit-elle, ce qui est pratique pour les clients qui, comme moi, cherchent une table abordable avant de se rendre au Haras du pin à seulement quelques kilomètres.

Pratique. Le restaurant se situe au 41 grande rue à Exmes.