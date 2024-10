Bonne table dans l'Orne. Tristan Senèze offre une parenthèse gustative

La nouvelle adresse à découvrir dans l'Orne est celle du restaurant La Parenthèse. Situé rue de Domfront à Flers, l'établissement a rouvert en mai dernier. Il prend un nouvel envol sous la direction du jeune chef âgée de 25 ans, Tristan Senèze.

A peine après avoir poussé la porte, j'entre dans une ambiance conviviale, simple et épurée avec une décoration aux couleurs grises et beiges. Des tableaux et dessins sont accrochés au mur, apportant du cachet à la pièce.

Une offre variée et accessible

La carte de La Parenthèse, Tristan Senèze la veut accessible et variée. Deux formules "express" sont proposées le midi : une entrée et un plat ou un plat et un dessert à 17,60€, les trois pour 2,30€ de plus.

J'opte pour la première option. Un pâté en croûte et une salade me sont d'abord servis en entrée. Pour la suite, deux plats du jour me sont suggérés. Ce midi, c'est un dos de lieu noir et penne au basilic ou une joue de porc confite avec du riz basmati. C'est sur le second plat que je me rabats. La viande est tendre et la sauce, légèrement caramélisée, accompagne parfaitement le met. En dessert, une gaufre liégeoise aux fruits rouges accompagnée de crème chantilly était à la carte, mais je n'ai plus faim.

Ancien finaliste d'Objectif Top Chef

Le chef Tristan Senèze apporte une touche de fraîcheur et d'innovation à cet établissement bien connu des habitués. Pour sa première aventure en tant que propriétaire, il propose une cuisine inventive, en équilibre entre le bistronomique et le semi-gastronomique. Ancien finaliste du concours Objectif Top Chef en 2018, où il avait ébloui Philippe Etchebest, le chef se distingue par son utilisation créative des produits locaux, revisitant les plats traditionnels.

Joue de porc confite et riz basmati.

Pratique. La Parenthèse se situe 3 rue de Domfront, à Flers. Réservations au 02 50 45 91 20. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi de 12h à 13h45 et de 19h30 à 20h45.