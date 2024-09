Bonne table dans l'Orne. Une table gourmande au Relais de la Source

Depuis novembre, David Maillard fait revivre le restaurant Le Relais de la Source, situé au centre de la petite commune de La Ferrière-Bochard. Ancien boucher et charcutier, le cuisinier a mis son savoir-faire au service de son établissement, proposant une cuisine artisanale à base de produits locaux.

Un menu du jour très complet

A droite de l'entrée se tient la grande salle décorée sobrement, mettant en valeur le grand mur en pierre, qui fait l'authenticité du restaurant. Ce lieu accueille chaque midi environ 25 couverts. Je me mets à leur place le temps d'un repas. On m'installe proche de la fenêtre. En entrée, un bar à salades est proposé. Chaque midi, on y retrouve un grand choix : "Salade verte, salade de pâtes, de riz, de carottes… J'essaie de varier au maximum", souligne David Maillard. Pour la suite, un plat du jour est suggéré. Ce midi, c'est un burger steak Angus au bleu et garni d'oignons confits. Je savoure mon repas ! La viande est tendre, les oignons confits apportent une note douce et sucrée, alors que le bleu ajoute une touche de caractère.

Burger steak Angus au bleu et oignons confits.

La carte des desserts propose, elle aussi, des mets très variés. On y retrouve par exemple un tiramisu aux fruits rouge, du fromage blanc ou encore de la salade de fruits. "Tous sont faits avec des produits de saison ou régionaux", précise le chef.

Le soir et le week-end, le restaurant ne propose pas de carte fixe. A la place, ce sont les suggestions du chef qui varient selon les saisons et les arrivages. "Cela nous permet de rester créatifs et de proposer des plats différents de ceux à la carte le midi", explique David Maillard. Les midis du lundi au vendredi, la formule comprenant une entrée, un plat, du fromage et un dessert est à 15€, avec un menu à l'ardoise modifié chaque jour. Le soir et le week-end, on mange pour environ 28 euros.

Pratique. 12 rue des Alpes-Mancelles à La Ferrière-Bochard. Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 15h et de 18h à 22h.