Bonne table dans l'Orne. Ô Resto, ou la table de l'hippisme

Dans la grande rue de Mortrée, calme et froide ce jour-là, de la chaleur se dégage du restaurant Ô Resto. Je pousse la porte de l'établissement. L'endroit est très vivant. Il s'anime au rythme de la course de trot attelé, diffusée sur la télévision.

Une cuisine bonne et abordable

A ma droite, une petite salle : le salon Patton, renommé ainsi en hommage au général américain George Patton. Il aurait, comme l'indique l'inscription au mur, déjeuné dans cette salle en août 1944, durant l'élaboration de sa tactique pour libérer les villes alentour.

Je rejoins ma table dans une troisième pièce en contrebas à la décoration moderne. Le menu mêle cuisine traditionnelle française et produits du terroir. François Jean, patron et chef du restaurant, ajoute parfois une touche exotique pour sa femme, Dorothée, Réunionnaise. L'ardoise se compose de quatre entrées, quatre plats et quatre desserts, qui changent quotidiennement. Le restaurant propose un menu entrée, plat, dessert abordable, à 14,90€. Je choisis un duo de terrines pour commencer. Je poursuis avec un très bon jambon braisé accompagné de riz et d'une sauce au poivre. Je peine à terminer mon assiette, mais le dessert est déjà commandé et je ne regrette pas mon éclair au chocolat fait par un pâtissier itinérant.

Jambon braisé avec riz et sauce au poivre

Après avoir servi dans les hippodromes d'Argentan, d'Alençon et du Haras national du Pin en tant que traiteurs, François et Dorothée Jean ont décidé de s'installer à Mortrée il y a neuf ans. Ils comptent aujourd'hui une importante clientèle issue du monde hippique. "Les gens viennent manger pour voir des drivers et des entraîneurs connus", explique le chef. Ce jour-là effectivement, un entraîneur suédois de passage dans les haras mange face à moi. Le week-end, le couple propose une offre traiteur.

Pratique. Le restaurant, situé au 139 rue Grande-Rue à Mortrée, est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Réservation au 02 33 35 35 22.