Bonne table dans l'Orne. Cuisine gourmande à Com' Chez Nous, près de Gacé

Jordane Meriau et Kevin Chautemps ont réveillé la petite commune de Saint-Evroult-de-Montfort, située aux portes de Gacé. Le couple a ouvert début avril son restaurant Com' Chez Nous, dans l'ancienne brasserie Le Relais, après un mois de travaux pour rendre l'endroit plus moderne. "On a tout repeint, tout réaménagé", présente Kevin, au service en salle.

Entrées et desserts au buffet

L'entrée du restaurant se fait par la partie bar, où les poutres sont apparentes et des barriques font office de tables. En face, un petit salon, encore en rénovation à ce moment, pourra ajouter une petite dizaine de clients à la soixantaine de couverts réalisés chaque midi par la brasserie. On m'installe. La salle, bien illuminée, est sobrement décorée de quelques plantes vertes en accord avec la nouvelle peinture bleu canard. Ce midi, trois choix s'offrent à moi : le faux-filet avec des frites, la quiche au thon et sa salade ou une cassolette de fruits de mer et saumon dans une sauce béchamel tomate avec des tagliatelles, que je décide de prendre. Je me régale.

Cassolette de fruits de mer et tagliatelles.

J'avais commencé par une entrée disproportionnée, servie en buffet, à l'instar des desserts. "Ça marche très bien, lance Jordane Meriau, le cuisinier. Les clients ont du choix et mangent ce qu'ils veulent." Parmi sept salades composées et un plateau de charcuterie, j'opte pour un mélange pâtes, tomates et surimis, une salade de riz au thon et une part de terrine de porc. Autant de desserts sont au choix. Je conclus finalement le repas avec une mousse à la fraise, exquise.

Du midi au soir, vous êtes sûr de ne pas manger la même chose, si ce n'est une cuisine traditionnelle et des plats maison à base de produits frais et locaux. Du lundi au vendredi, le restaurant propose le midi, pour 15,90€, un menu à l'ardoise qui change chaque jour, comprenant une entrée, un plat et un dessert. Le soir et le week-end, on mange à la carte pour 28,50€, dont le menu bistro évolue tous les mois.

Pratique. Le restaurant est ouvert de 6h30 à 14h et de 19h à 21h30.