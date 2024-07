Bonne table dans l'Orne. La brasserie Le Petit Normand propose une cuisine non-stop

Elle n'a même pas six mois. La brasserie Le Petit Normand s'est installée le 18 novembre 2023 en lieu et place de l'ancien restaurant gastronomique L'Alezan, à Alençon. A sa tête : Christophe Peccatte et sa femme Christina Da Silva.

Agréable et convivial

La brasserie est composée de deux salles, l'une côté cheminée aux poutres saillantes, la seconde côté verrière entièrement refaite, tout comme l'espace bar à l'entrée. A l'étage, un salon privé peut accueillir jusqu'à 17 personnes, pour des fêtes, des réunions ou des séminaires.

On m'installe face à la cheminée. Le feu crépite, l'ambiance est agréable et conviviale. Le moment de choisir ce que je vais manger arrive. La brasserie traditionnelle propose au choix une formule à l'ardoise - uniquement le midi en semaine - entrée plat ou plat dessert à 18€, les trois à 22€, ou le repas à la carte. "Une carte flexible, une petite formule le midi et tout le monde trouve son bonheur", sourit Christophe Peccatte. Végétarien, viande, poisson, salades… Il y en a vraiment pour toutes les envies. Je choisis la formule plat dessert. Le menu, toujours composé de deux entrées, deux plats - une viande et un poisson - et deux desserts, change tous les jours. J'opte pour le T-bone de veau. La viande est servie avec du riz, une sauce vallée d'Auge et une purée de carottes. Le tout est absolument délicieux en bouche et bien dressé en assiette. Je suis également conquis par mon dessert : une mousse de chocolat blanc au cœur caramel beurre salé.

L'établissement possède une particularité. Il propose un service continu de midi à 21h30. "Il est possible de venir manger son déjeuner à 15h ou 16h", explique Christophe Peccatte. Cette formule, il l'a ramenée de son ancienne brasserie à Paris pour essayer de se démarquer. "Dans le centre-ville, plus personne ne sert à partir de 14h30", dit-il.

Pratique. La brasserie est ouverte du mardi au samedi de 12h à 21h30. Tel. 02 33 28 67 67