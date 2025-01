Tendance Live Anova. Que vont manger les artistes ? Sophie Dagron prépare le menu

"Ce n'est pas différent dans le sens où ils sont humains comme nous, après c'est original parce qu'on les connaît", sourit Sophie Dagron. La chef et propriétaire du restaurant traiteur Soo Good à Alençon compose et réalise le menu des artistes du Tendance Live à Anova. Il faut aussi compter leur entourage et leur staff, ainsi que les techniciens, soit environ 120 personnes à nourrir le soir du concert.

Bien plus que de la cuisine

"Ça se travaille plusieurs semaines en avance. C'est beaucoup d'organisation et de logistique, de préparation du matériel, d'élaboration des recettes et d'achat des produits", présente-t-elle. La partie cuisine, elle, démarre la veille de l'événement. "On fait toutes les mises en place, les découpes, que ce soit les légumes, les poissons, les viandes… Et le jour même, on attaque les cuissons et les sauces", détaille Sophie Dagron. Le menu n'est pas encore connu, "après ça reste la même ADN que Soo Good, donc des produits frais de saison, des recettes originales et surtout de s'adapter à tous les régimes alimentaires, plus originaux que dans le commun des mortels", souligne la chef. Le travail qu'elle et son équipe accomplissent dépasse le simple domaine de la cuisine. "Notre métier c'est aussi d'être discret. C'est à nous d'identifier les artistes et discrètement d'aller nous présenter à eux pour leur dire qu'ils ont un plat spécifique", illustre-t-elle. Lors d'un concert comme le Tendance Live, le timing est la clé. "Tout doit être le plus prêt possible jusqu'au dernier moment", note Sophie Dagron. La majeure partie des bouches à nourrir mangent avant que le show ne commence. A l'inverse, c'est rarement le cas des artistes sauf s'ils ne passent qu'en fin de soirée. "Les artistes picorent avant de monter sur scène et une fois qu'ils sont passés, on les revoit. Là, ils prennent le temps de bien manger", glisse-t-elle.

Ses meilleurs souvenirs

Lors de sa première participation, Sophie Dagron avait préparé un gâteau d'anniversaire pour Souf qui fêtait ses 30 ans sur la scène d'Anova. "On a fait la photo de la pochette de son album qui se mangeait. C'était la première fois qu'il avait ça. En loge après, il m'a rappelé et il nous a commandé un gâteau pour son fils, dont l'anniversaire était 15 jours plus tard", dit-elle fièrement. Une deuxième situation plus loufoque s'est produit en 2024. "Je me souviens d'un débat entre Julien Granel et Joseph Kamel pour savoir s'il fallait manger la mousse au chocolat seule ou dans les crêpes. Ils sont restés 15 minutes devant la mousse au chocolat à rigoler tous les deux", rappelle la chef dans un sourire.