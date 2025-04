Axe Granville Avranches. Une nouvelle concertation pour choisir les aménagements à réaliser

Une nouvelle concertation à propos des routes de la Manche va avoir lieu. Après celle du contournement sud-est d'Avranches qui s'est terminée lundi 31 mars, place à celle de l'axe Granville Avranches. Les habitants et professionnels usagers de cette route auront entre le 26 juin et le 22 septembre pour donner leur avis et faire évoluer le projet d'aménagement.

"Sur un certain nombre de tronçons, il y a un certain nombre d'options qui sont pensées en termes d'aménagement, qui ont plus ou moins des impacts, négatifs comme positifs", explique Axel Fortin-Larivière, vice-président du Département en charge des déplacements. Il continue : "Il se trouve que pour certains endroits, comme la zone du croissant à Saint-Pair-sur-Mer, il y a plusieurs versions qui vont être proposées. Il faut bien comprendre qu'on est dans le champ des possibles. Rien n'est arrêté. Nous, on exprime ce qu'on peut faire. On le présente aux gens. Les gens vont pouvoir aussi donner leur avis : 'moi je préférerais comme ça', 'là c'est mieux'… On est vraiment là pour dire aux gens que rien n'est arrêté, ils ont le droit de s'exprimer."

Quatre réunions publiques

Dans la pratique, quatre réunions publiques sont prévues, les dossiers seront consultables en ligne ou en mairie par tous et avec la prise de l'avis du maximum de monde. Le débat est sous l'égide de deux garants, membres de la commission nationale du débat public. Ils vont s'assurer de la transparence des discussions, de la clarté du dossier présenté et d'avoir un rendu qui prenne en compte la parole de chacun. L'objectif pour le Département est d'avoir un résultat à la fin de l'année. Un projet dans son ensemble sera décidé et ensuite les études vraiment techniques seront réalisées.