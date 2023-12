Le Havre. Les religions côte à côte pour dire "non à la violence, non à l'indifférence"

Les versets du Coran résonnent dans le temple protestant du Havre, mardi 19 décembre, quelques minutes après les Psaumes de David et juste avant les Béatitudes. Alors que la guerre fait rage au Proche-Orient, un temps interreligieux était organisé, à l'initiative des responsables des différentes communautés havraises.

"Dans les grands moments d'actualité, on essaie de faire entendre notre voix et de partager le message autour duquel toutes les religions concordent : un message de paix, d'amour, de fraternité, détaille Youssef Cherraj, imam de l'Association des musulmans du Havre. Nous disons non à la violence, non à l'indifférence. Il n'y a pas de fractures, la nature de nos religions n'appelle pas cela."

"La paix n'est pas superficielle"

"Les valeurs que nous prônons ce soir, c'est à vous de les transmettre, a lancé Victor Elgressy, président de la communauté juive du Havre, à l'adresse des jeunes présents parmi les fidèles. La paix ne pourra venir que quand chacun de nous comprendra, répétera et transmettra que l'autre, c'est moi." C'est autour de "la fraternité universelle" prônée par l'Evangile que Monseigneur Brunin, évêque du Havre, a orienté sa prise de parole, fustigeant ceux qui "s'emparent de Dieu pour en faire le porte-drapeau de leur intolérance, de leur racisme, de leur rejet des autres". La conclusion est revenue à l'hôte du jour, le pasteur Xavier Langlois : "La paix n'est pas superficielle, quand on se tient face à face et que l'on partage, cette paix est réelle."

Les fidèles sont venus nombreux participer à ce temps de recueillement interreligieux.