[Photos] Près de Caen. Le Petit Lourdes, un site unique au monde où se réalisent des miracles

Le lieu est loin d'avoir été visité par tous les habitants, et pourtant, il est connu à travers le monde ! "Nous avons des visiteurs qui viennent de partout. Parfois, certains font le tour en appel vidéo avec leurs proches. Le Petit Lourdes voyage ainsi au Brésil, en Indonésie, à La Réunion…", indique Yves Almont, bénévole au sein de l'association Les Amis du Petit Lourdes. Ce lieu de pèlerinage est situé le long du Canal de Caen, sur la commune d'Hérouville-Saint-Clair. Unique au monde, il est la reproduction exacte aux deux tiers de la basilique de Lourdes.

Des cas de "guérisons inexpliquées"

Tout part d'un bienfaiteur, Jules Dubosq, un négociant de vin rouennais. Sa femme tombe gravement malade, et il décide de l'emmener à Lourdes, promettant de construire un lieu de culte si le miracle se produit. Vous l'aurez deviné, son épouse s'en sort, et il fait la rencontre, des années plus tard, des Frères des Ecoles chrétiennes, qui ont besoin d'une chapelle. Il peut enfin mettre sa promesse à exécution. Si celle de Lourdes est construite en 1876, c'est seulement six ans plus tard, en 1882, que la reproduction normande est consacrée. Mais ce n'est pas assez, alors une grotte est construite dans la foulée. "Au moment du façonnage, une source est apparue, exactement comme à Lourdes", relate Benoît Roussier, autre membre impliqué de l'association. Si d'autres sources existaient à proximité, celle-ci était encore inconnue.

Sainte Bernadette veille sur la grotte, au-dessus de laquelle trône la Vierge Marie.

L'intérieur de la chapelle du Petit Lourdes.

Au fil des années, des "guérisons inexpliquées" ont eu lieu de manières fréquentes. "Nous avons encore eu un cas pas plus tard qu'il y a trois ou quatre mois", assure Yves Almont. Parmi les exemples recensés, un semble être confirmé par plusieurs témoins, durant l'après-guerre. "Une famille est venue avec une petite fille dans un fauteuil roulant. Son père l'a prise, et a trempé ses jambes dans la source. Elle s'est mise à crier, et s'est précipitée en courant vers la chapelle", conte Benoît Roussier. Cependant, il reste difficile de quantifier ces "grâces", car "les gens n'en parlent pas forcément".

Après le départ des Frères en 1999, le lieu est resté à l'état de semi-abandon, étant entretenu au strict minimum, jusqu'à ce qu'en 2015, des bénévoles montent une association pour redonner son prestige au Petit Lourdes. Depuis, ils sont une quarantaine à se relayer pour ouvrir le site au public tous les jours, sauf le jeudi, de 14h à 17h. Ils se démènent pour le faire vivre, avec des visites guidées, des événements, des pèlerinages de groupe, accueillant 12 000 personnes au début, contre 20 000 par an désormais. Et cette popularité dépasse nos frontières départementales. "Nous accueillons bientôt un groupe de Vietnamiens", assurent-ils par exemple. La date clé au sanctuaire marial, c'est évidemment le 15 août, jour de l'Assomption, dédié à la Vierge Marie. "Nous sommes obligés de refuser du monde. Certains doivent suivre la messe uniquement avec le son, restant à l'extérieur", confesse Benoît Roussier.

Patrick et Marilyne Ducornet viennent de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Connaissant déjà Lourdes, dans les Pyrénées, ils sont venus ici par curiosité, "voir si ça ressemblait vraiment". Certains de leurs amis sont déjà venus ici, et leur ont recommandé le lieu.

Pour faire survivre l'association, les bénévoles aimeraient aussi compter sur les institutions. Depuis six ans, un dossier jugé "recevable" a été déposé pour que le Petit Lourdes soit classé Monument historique. La réponse se fait vivement attendre. En attendant, ils usent de bonnes idées, comme de réutiliser les anciens sièges verts du stade Michel d'Ornano, installés désormais devant la grotte !

La grotte du Petit Lourdes, avec les anciens sièges du stade Michel d'Ornano !