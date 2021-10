Rouen. Seine-Maritime : Aurore et Matthieu, 20 ans, accompagnent des malades à Lourdes

Avant la rentrée, Aurore Vittecoq et Matthieu Gaillandre, 20 ans, ne partent pas en vacances avec leurs amis. Ils ont choisi d'accompagner des malades en pèlerinage à Lourdes. Depuis plusieurs années, c'est un moment fort de la vie des deux étudiants. Chaque fin août, ils prennent le train avec des malades et d'autres pèlerins du diocèse de Rouen. "C'est un épanouissement d'aider les autres en difficulté", résume Matthieu. "On vient pour donner mais on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne, poursuit Aurore. C'est comme une famille, il y a une bonne ambiance."

Redonner le sourire

S'occuper de la cuisine, accompagner les malades dans le sanctuaire, se lever tôt et se coucher tard, voilà le quotidien des deux hospitaliers jusqu'au retour du groupe, prévu mardi 29 août 2017 à Rouen, mais c'est loin de faire peur aux deux habitués. "On partage beaucoup d'émotions avec les malades, ils sortent de leur quotidien dans les résidences, ça leur redonne le sourire et on oublie leur maladie", explique le jeune homme.

De ces quelques jours passés ensemble, des liens se tissent parfois avec certaines personnes. "Ils nous demandent notre adresse et on échange quelques lettres pendant l'année", raconte Aurore. Les deux jeunes ne sont pas encore partis mais ils savent déjà qu'ils répondront présent l'année prochaine. "On ne fait jamais les mêmes choses, ce n'est pas routinier", conclut Matthieu.

