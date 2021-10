Cherbourg-en-Cotentin. La Café de l'étoile rouvre ses portes

Le Café de l'étoile situé au centre-ville au 2 rue des Portes à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) ouvre à nouveau ses portes le mardi 19 novembre 2019, après deux mois de fermeture. En cause, un dégât des eaux venant de l'appartement du locataire du dessus à la fin du mois de septembre 2019, obligeant les gérants à marquer une longue pause dans leur activité, mais aussi, par la force des choses, à avancer le salaire de ses dix salariés, ne pouvant bénéficier du chômage technique.

Le soutien des Cherbourgeois

Le café a également été contraint d'avancer les frais de rénovation, après avoir patienté pour que les parties touchées par le sinistre s'assèchent. "On a commencé la rénovation il y a trois semaines, on a arraché certaines cloisons, le plafond, et on a remis à neuf les parties incriminées", a expliqué le co-gérant du Café de l'étoile Valéry Eudet. Un nouvel intérieur donc, qui devrait satisfaire les habitués du lieu et les commerçants alentours, qui commençaient sérieusement à s'impatienter… Écoutez la réaction de Valéry Eudet :

Ouverture les dimanches de décembre

Pour rappel, le Café de l'étoile ouvre du mardi au samedi, de 8 h à 19 h 30, et du lundi au samedi, de 12 h à 15 h, pour la partie brasserie. Et exceptionnellement, il ouvrira tous les dimanches de décembre pour les fêtes de fin d'année.