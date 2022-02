Cherbourg-Octeville. Bierissima #2 : une bière bio 100 % féminine

Saviez-vous que la bière était brassée uniquement par des femmes dans l'Antiquité ? Une trentaine de passionnées se sont réapproprié cette tradition et créent depuis deux ans une recette de bière bio inédite avec du caractère. Son nom ? Bierissima.

Une bière 100 % féminine

À l'origine de cette initiative, une sommelière de la bière, ou zythologue, Elisabeth Pierre, qui a réussi à rassembler d'autres zythologues, mais aussi des cavistes, brasseuses, et vendeuses de houblons de toute la France pour former "un club" très sélect autour de leur boisson fétiche.

Parmi elles, la Cherbourgeoise Christèle Zamprogno, qui gère la cave à bières et à cidre BeerZ, située au 13 rue du commerce, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) :

Une bière puissante

L'année dernière, la gérante avait vu son stock de Bierissima #1 écoulé en seulement une semaine et demie ! Elle espère tenir un peu plus longtemps cette année, même si l'édition numéro 2 reste limitée. Au total, 2 000 litres de cette nouvelle recette ont été brassés par 14 femmes à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), dans la brasserie d'Anne-Laure, le 15 juillet 2019, et ont été répartis entre les participantes.

Sa particularité ? Une bière brune qui mûrit au fil des mois. "En 2018, nous avons créé une bière d'automne qui s'accordait avec le fromage. Cette année, nous voulions créer une recette puissante à contre-courant des IPA qui doivent se consommer très vite, tandis que la Bierissima #2 vieillit très bien et s'exprime différemment au fil du temps." Écoutez Christèle Zamprogno :

Lancement de Bierissima#2 à Cherbourg

Accompagnez-la de fromage, de viandes en sauce et même de desserts, dont les notes sucrées iront à ravir avec le goût amer de la bière. "On la teste un peu sur tout et n'importe quoi et elle fait l'unanimité", se réjouit la gérante de BeerZ qui lancera la deuxième Bierissima dans son commerce le vendredi 18 octobre 2019 dès 17h, disponible en pression et en bouteilles, accompagnée de plateaux de fromages. Les festivités se poursuivront le lendemain de 10h30 à 20h.

Comptez 3,70 euros pour une bouteille 33 cL de Bierissima #2 et 7,20 euros pour 75 cL.

Coup d'envoi de la Bierissima #2 le jeudi 17 octobre 2019 à Paris, Ground Control. Dégustation de Bierissima #2 le vendredi 18 octobre 2019, dès 17h chez BeerZ, puis le samedi 19 octobre de 10h30 à 20h avec dégustation de plateaux de fromages sur place.