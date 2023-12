Cherbourg. Apprenti dans un restaurant de l'aéroport, Maxime s'illustre dans un concours de cuisine

Les deux meilleurs apprentis cuisiniers de chaque département normand, soit dix champions, ont participé mercredi 15 novembre au challenge Jean Mouge, concours de cuisine régional organisé par l'Institut consulaire d'enseignement professionnel à Caen et l'association de chefs cuisiniers Les Toques Normandes. Ils devaient réaliser des recettes à base de coquilles Saint-Jacques suivies en dessert d'un mille-feuille. Le gagnant de cette compétition est Juline Maraîcher, apprentie dans un restaurant à Bois-Guillaume, en Seine-Maritime.

Maxime Godefroy dans la cuisine du restaurant de l'aéroport.

Apprenti dans le restaurant de l'aéroport

Maxime Godefroy, en Brevet professionnel au restaurant Le Tarmac, à l'aéroport de Cherbourg-Maupertus, a terminé deuxième. "Je voulais participer à ce concours pour me tester, voir ce que je vaux, évaluer mes qualités et mes défauts, et cette médaille d'argent est un bon résultat", confie le jeune homme de 22 ans.

Reportage Impossible de lire le son.

C'est aussi une satisfaction pour Patrick Bertheau, le gérant du restaurant. Il rappelle que "l'apprenti n'est pas là pour faire le café ou peler les pommes de terre dans un coin pendant tout son stage, mais pour apprendre et travailler avec nous". Chez lui, le salaire d'un apprenti est semblable à celui d'un salarié classique. De quoi permettre à Maxime Godefroy, titulaire d'un CAP à l'Auberge des Goubelins à Omonville-la-Rogue dans La Hague, de poursuivre sa passion.