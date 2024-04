Cherbourg. Pile un an après sa fermeture, le restaurant L'Accord parfait a rouvert ses portes

Le restaurant et brasserie L'Accord parfait, situé quai Alexandre III à Cherbourg, avait dû fermer ses portes le 4 avril 2023. L'ancien gérant mettait en cause plusieurs problèmes ? dont les travaux du Bus nouvelle génération (BNG).

Un an après sa fermeture, le restaurant a été repris par de nouveaux propriétaires. Il a un nouveau nom et s'intitule désormais "L'Accord parfait 2.0", et a rouvert ses portes dimanche 31 mars et lundi 1er avril dans le cadre du long week-end de Pâques.

Devant des quais flambant neuf

L'ouverture officielle a eu lieu jeudi 4 avril. "Nous sommes ouverts le lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche midi et soir", précisent les gérants sur les réseaux sociaux. Restaurant, bar et planches sont proposés avec terrasse devant des quais flambant neuf.

Par ailleurs, un nouveau bar a été inauguré jeudi 4 avril aussi, "Le Bohème" rue Christine dans le centre-ville. Il a pris ses quartiers à la place du bis.