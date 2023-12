Bonne table dans le Cotentin. Au Tarmac, un envol gustatif pour les fêtes

Je profite d'un rendez-vous à l'aéroport de Cherbourg-Maupertus pour faire étape dans le restaurant Le Tarmac, à proximité de la zone d'embarquement. En entrant dans la brasserie, ouverte depuis juin 2023, une vue sur la piste s'offre à moi. Des petits avions sont présents, il nous manque juste des Boeing pour être encore plus dans l'ambiance et dans l'esprit du voyage. On se console avec les quelques vols "charter" affrétés pour l'occasion par les agences cherbourgeoises, et surtout par le superbe décor proposé dans le restaurant. Une décoration chaleureuse, avec des peintures en lien avec l'aéronautique.

Se faire plaisir pour les fêtes

Pour les fêtes, je me suis fait plaisir en commençant par une entrée, un velouté de butternut au lait de coco bio avec des noix torréfiées et un œuf parfait. Un délice !

Pour le plat, je choisis le pavé de saumon d'Isigny doré élevé dans la baie des Veys, avec sa sauce béarnaise et ses pommes de terre du Val de Saire rôties au thym.

Les produits locaux et le goût sont au rendez-vous. Le restaurant nous propose plusieurs garnitures comme des frites fraîches, de la purée de potimarron à la châtaigne, des légumes du Val de Saire ou encore du mesclun cotentinois. En dessert, j'opte pour une crème brûlée à la vanille de Papouasie. Un moment de pur bonheur avec cette cuisson douce et son caramel croustillant. Le tout pour 38€.

Pour chaque plat, un vin exceptionnel de la cave du restaurant est proposé. Patrick Bertheau, le gérant de l'Auberge des Goubelins dans La Hague, est à la tête du Tarmac. Il propose aussi des formules midi. Il faut compter 23€ pour une entrée, un plat, un dessert et un café (ou 19€ sans l'entrée ou le dessert). Le restaurant propose aussi le soir un moment encore plus gastronomique, épicurien et curieux.

Pratique. 7 rue Jean-Mermoz à Gonneville-Le Theil, dans l'aéroport de Cherbourg-Maupertus. Ouvert du mardi au samedi. Fermé le dimanche et le lundi. Tél. 02 33 71 19 89.