Cherbourg. Il doit fermer son restaurant : "J'ai encore du mal à croire que c'est la réalité"

Le répondeur du téléphone annonce la nouvelle, une feuille est aussi apposée sur la vitrine, un post publié sur les réseaux sociaux… Le restaurant - bar à vin L'Accord parfait, ouvert en mai 2019 à Cherbourg, a fermé définitivement ses portes le mardi 4 avril.

À L'Accord parfait, Sylvain Lenormand - à droite - proposait une cuisine bistronomique.

Une fréquentation en baisse

"J'ai encore du mal à croire que c'est la réalité…", indique sur les réseaux sociaux le gérant Sylvain Lenormand. Le commerçant note que les travaux du Bus nouvelle génération (BNG) sont responsables de cette fermeture : "La fréquentation au niveau de l'établissement a énormément chuté ces derniers mois en raison des travaux qui sont très impactant pour les commerces, associés à un manque d'intérêt et de réactions de la part de nos élus pour les commerçants, ainsi qu'un avenir beaucoup trop incertain pour le centre-ville de Cherbourg… Toutes ces raisons m'ont forcé à prendre des décisions douloureuses…" Tendance Ouest avait consacré sa bonne table dans le mensuel d'octobre sur L'Accord parfait :

• Lire aussi. Bonne table à Cherbourg. L'Accord parfait, entre terre et mer, mets et vins

Six personnes sans emploi

Six personnes se retrouvent sans emploi avec la fermeture du restaurant de Sylvain Lenormand. Ce dernier évoque aussi le "chaos" instauré par des élus. Contacté par Tendance Ouest, Sébastien Fagnen, adjoint au maire de Cherbourg-en-Cotentin en charge de l'économie locale et du commerce et vice-président en charge de l'Agglo du Cotentin à l'Urbanisme, à la Stratégie foncière et à la Politique de la Ville, n'a pas souhaité faire de réaction.

Un dispositif d'indemnisation mis en place

Les commerçants victimes des travaux du futur BNG peuvent prétendre à une indemnisation. La commission d'indemnisation amiable est un dispositif qui s'adresse aux artisans, commerçants et professions libérales recevant du public, situés dans les rues directement impactées ou dont l'accès est fortement contraint par les travaux du BNG. Pour en bénéficier, tout professionnel éligible peut déposer une demande. Le commerçant peut prétendre à une indemnisation allant jusqu'à 35 000 €. Le dossier de demande d'indemnisation peut être retiré à l'accueil de la communauté d'agglomération du Cotentin ou sur le site lecotentin.fr.