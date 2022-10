Bonne table à Cherbourg. L'Accord parfait, entre terre et mer, mets et vins

L'ambiance est chaleureuse, la décoration moderne et de type bistrot. Un premier accord bien trouvé par Sylvain Lenormand, le propriétaire de L'Accord parfait. Le nom vient du concept du restaurant. C'est une brasserie et un bar à vin. L'équipe essaie d'accorder au mieux les plats et la boisson.

Une carte abordable

Ce qui fonctionne bien à L'Accord parfait, ce sont les viandes et le poisson. Un autre accord, terre et mer cette fois-ci. On peut le trouver dans le menu entrée, plat et dessert pour 17,50 €. La terrine de poisson est accompagnée d'une excellente mayonnaise maison. Le plat proposé est souvent de la cuisine française traditionnelle. Le jour du test, c'était une langue de bœuf sauce piquante avec une petite compotée de betterave qui vient adoucir la sauce.

Langue de bœuf avec frites maison, un délice !

Attention en revanche, il y a seulement une quantité restreinte de plats du jour. "On préfère limiter plutôt que gâcher", explique Sylvain Lenormand. Dans ce cas, une solution est toujours trouvée. "On a aussi une bonne réputation sur les burgers. Ou la parillade de poisson, où on a tous les poissons de la carte", assure Sylvain Lenormand.

Les produits sont au maximum locaux. Le pain vient de chez le boulanger à côté, les pommes de terre du Theil. C'est important pour le patron, car les frites sont maisons. La glace vient d'une fabrique artisanale de Haute-Savoie, mais celle au caramel est faite avec du beurre d'Isigny, et les morceaux de caramel qui croquent sous les dents, sont excellents.

Le restaurant est ouvert en semaine, le matin pour une formule petit-déjeuner, le midi et le soir pour un verre ou un repas. "C'est plus élaboré le samedi et le dimanche, où on travaille vraiment l'accord mets-vin", précise Sylvain Lenormand. Sur la terrasse, il est en plus possible de bien profiter du soleil. Toute une gamme d'accords parfaits.

Pratique. 6 Quai Alexandre III, Cherbourg. Le midi du mardi au dimanche, le soir du mardi au samedi. Tél. 02 50 29 92 85.