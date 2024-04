[Info Tendance Ouest] Cherbourg. La circulation va rouvrir dans les deux sens quai de Caligny : une date dévoilée

Les travaux du Bus nouvelle génération (BNG) à Cherbourg arrivent dans une phase finale, avec une excellente nouvelle dans le secteur du Pont tournant. En effet, la circulation du quai de Caligny à la rue de l'Abbaye, en passant par la place Napoléon et l'avenue de Cessart, sera dans une configuration de circulation définitive à compter du mercredi 10 avril.

Le soulagement quai de Caligny

Une réouverture à cette date est donc prévue quai de Caligny dans les deux sens, contre un seul aujourd'hui en raison des travaux. L'ensemble des enrobés devrait être ainsi terminé. "C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a parfaitement tenu le calendrier qu'on avait en tête", précise à Tendance Ouest mercredi 3 avril Arnaud Catherine, adjoint au maire de Cherbourg-en-Cotentin en charge des transports, des déplacements, des mobilités douces et du plan vélo, et vice-président à l'Agglo du Cotentin chargé des mobilités.

Quai de Caligny, à Cherbourg, les travaux s'approchent de la fin.

Avril : la livraison des derniers aménagements

"Avril est le mois où on devait livrer les derniers aménagements - j'exclus bien entendu les petits travaux de finition de type marquage au sol -", ajoute l'élu cherbourgeois. D'ici la fin du mois donc, "les travaux seront globalement terminés". Le futur réseau de Cap Cotentin sera lancé officiellement le 26 août prochain.

Arnaud Catherine Impossible de lire le son.

Septembre : "une vie un peu plus normale"

En mai, un retour à la normale est donc à observer dans le centre-ville de Cherbourg, même si les bus n'emprunteront pas encore les voies dédiées. "Les travaux que l'on connaît commencent à être pesants (Voie du Homet, Pont carreau, BNG et boulevard de l'Atlantique), mais en septembre, tout sera livré et terminé, on retrouvera une vie un peu plus normale."