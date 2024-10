Normandie. Où observer la pluie d'étoiles filantes d'août dans la région ?

Chaque année, entre le 17 juillet et le 24 août, les amateurs d'astronomie se rassemblent pour contempler ce que l'on nomme poétiquement "La Nuit des étoiles filantes", connues scientifiquement sous le nom de Perséides. Ces météores tirent leur appellation de la constellation d'où elles semblent émerger : Persée.

Cet été, le ciel normand promet un spectacle céleste rare. Toutes les conditions semblent réunies pour une observation idéale. Les prévisions météorologiques promettent pour le moment un ciel dégagé, tandis que la lune sera discrète à l'horizon, minimisant ainsi la pollution lumineuse, à l'inverse de l'année précédente.

Les Perséides : pourquoi en août ?

En août, notre planète et plus précisément l'hémisphère nord, traverse l'orbite de la comète Swift-Tuttle, dont les débris forment ce que nous appelons des "étoiles filantes". L'activité des Perséides culmine généralement entre le 10 et le 14 août, avec une apogée prévue durant la nuit du 11 au 12 août cette année. On estime pouvoir observer jusqu'à 100 étoiles filantes par heure !

Rendez-vous pour observer les Perséides en Normandie

9 août

• Planétarium Ludiver, Tonneville.

Horaires : 20h à 23h59.

Observation des étoiles avec des animations spécifiques.

8-9 août

• Baie des Etoiles, Carolles.

Horaires : 18h à 6h.

Nuit d'observation au planétarium, incluant des ateliers et animations pour toute la famille.

10 août

• Astro-Club de la Girafe, Banneville-sur-Ajon

Horaires : 21h à 23h30.

Soirée d'observation conviviale avec des télescopes et des passionnés d'astronomie.

• Observatoire de Rouen.

Horaires : 21h30 à 00h30.

Soirée d'observation dans un cadre historique, avec des télescopes disponibles pour le public.

• Fontaine-sous-Jouy.

Horaires : 22h00 à 23h59.

Observation des étoiles dans un cadre tranquille et propice à l'astronomie.

• Commune de Normanville.

Horaires : 17h30 à 2h.

Soirée étoilée avec diverses animations et observations astronomiques.

• Société astronomique du Havre, Saint-Martin-du-Bec.

Horaires : 22h30 à 1h.

Observation des Perséides avec des équipements fournis par la Société astronomique du Havre.

• Club d'Astronomie de Toussaint 76, Toussaint.

Horaires : 20h à 23h59.

Soirée d'observation organisée par le Club d'Astronomie de Toussaint.

• Louviers.

Horaires : 21h.

Présentation des objets du ciel profond et session d'observation.

• Vernon.

Horaires : 20h15.

Promenade-spectacle nocturne guidée par un astronome, combinant observation des étoiles et découverte sensorielle de la nature environnante.

16 août

• Soirée Caux'té Nuit, Goderville.

Horaires : 21h30 à 23h59.

Observation des étoiles dans la Communauté de communes Campagne de Caux.