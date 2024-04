Caen. La guerre racontée par les civils dans l'exposition Calvados, 6 juin 1944

"Le jour J, dans l'œil des civils", tel est le slogan affiché par la nouvelle exposition proposée par les Archives départementales du Calvados. A moins de deux mois avant les commémorations pour le 80e anniversaire du Débarquement, une exposition intitulée "Calvados, 6 juin 1944" s'ouvre au grand public, du 15 avril au 23 août. L'idée ? Découvrir ou redécouvrir l'histoire du Débarquement et de la Libération de la Normandie à travers l'œil des civils. Articles de presse, journal intime, photographies… Plusieurs documents d'époque servent à transmettre cette mémoire. Ces archives permettent de parler du débarquement sur le littoral, du massacre à la maison d'arrêt de Caen (environ 75 prisonniers ont été tués), mais aussi de la vie quotidienne des Calvadosiens en dehors des combats. En plus de l'exposition, le club photo de Cormelles-le-Royal expose des photos de Caen de 1944 et 2024, sous forme d'avant-après, dans le hall des Archives du Calvados.

Pratique. Du 15 avril au 23 août, de 9h à 17h. Entrée libre.