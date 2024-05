[Photos] Merville-Franceville-Plage. L'association France 44 se déplace pour les 80 ans du Débarquement de Normandie

Commémorer pour ne pas oublier. A l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, Sébastien Lemonnier, Pavillais et président de l'association France 44, va participer à de nombreuses commémorations, dont le 6 juin prochain.

"Nous allons présenter un campement sur le thème des unités franco-britanniques"

Pour commémorer le Débarquement de Normandie, "nous allons présenter un campement sur le thème des unités franco-britanniques qui y ont participé", assure Sébastien Lemonnier, président de l'association France 44, basée à Pavilly. "Nous serons présents du 1er au 8 juin au musée de la Batterie de Merville à Merville-Franceville-Plage dans le Calvados", indique-t-il. En effet, cette association, créée en 1999, "est un groupe de reconstitution historique qui a pris pour thème les Unités de la France libre, celle dont on a peu parlé". Elle rend hommage "au commando Kieffer, de par nos tenues et nos expositions", renchérit le passionné. Aujourd'hui, près de 25 personnes réparties en France et à l'étranger, font partie de la structure dont près d'une dizaine de seinomarins.

L'association France 44 collectionne des objets de la Seconde Guerre mondiale comme des sacoches, et pour rendre le tout plus crédible pendant leurs reconstitutions historiques, ils utilisent également une arme en plastique.

"Le public pourra visiter notre campement"

Lors de leur déplacement dans le Calvados, les membres de l'association France 44 vont se mettre dans la peau des soldats de la Seconde Guerre mondiale. "Le public pourra visiter notre campement avec les différents matériels qui seront présentés", relate Sébastien. Trois marches commémoratives seront aussi organisées : une pour les Commandos et deux autres pour les parachutistes. En plus, "nous allons participer au spectacle son et lumière du musée de Merville", poursuit le Pavillais. Lui et les autres passionnés rendront également hommage aux parachutistes britanniques pendant les commémorations des 5 et 7 juin.

Des objets de la vie quotidienne mis à l'honneur

Reconstitution oblige, des objets de la vie quotidienne utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale seront présentés au public aux côtés d'équipements de la même époque. "L'idée est de faire revivre aux visiteurs ce qui se passait dans les camps militaires pendant la Seconde Guerre mondiale", affirme le président de France 44. Dans ce campement, une cuisine d'époque, un poste médical et un autre de commandement seront installés au musée de Merville.

L'association France 44 collectionne des objets datant de la Seconde Guerre mondiale et les reproduit, comme cette trousse de secours.

L'association France 44 à Pavilly reconstitue des objets vendus pendant les permissions des soldats pendant la guerre, comme des cigarettes et du dentifrice.

"Je jouerai le rôle d'un officier, donc je vais reconstituer une tente de commandement avec du matériel de transmission et de communication, assure Sébastien. C'est avant tout un hommage que l'on veut rendre à ces personnes qui, pour la plupart, avaient tout juste 18 ans. On a eu la chance d'en côtoyer certains pendant plusieurs années", raconte-t-il. "Des promesses ont été faites. Fred Walker, un commandant du commando n°3 m'avait demandé une chose une fois qu'il serait parti, c'est de continuer avec l'association et venir honorer ses compagnons", se souvient-il ému.

Les membres de l'association France 44 ont côtoyé des anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale. Certains ont dédicacé des objets d'époque.