80e D-Day. Une grande exposition dédiée à Joséphine Baker à Caen

A six mois du 80e anniversaire du Débarquement, la Ville de Caen dévoile son programme de festivités. L'un des principaux temps forts concerne une nouvelle exposition. Celle-ci sera consacrée à Joséphine Baker, résistante française d'origine américaine et artiste de music-hall de renommée mondiale. "Elle est une figure en tant que femme mais aussi parce qu'elle s'est engagée au nom de la défense de ses valeurs et principes : l'humanisme et la liberté", souligne Joël Bruneau, le maire. L'exposition prendra forme via une quarantaine de photos du magazine Paris Match au sein de la salle du Scriptorium à l'hôtel de ville, de juin à octobre 2024. En 2021, Joséphine Baker était la sixième femme à faire son entrée au Panthéon.