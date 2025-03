Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer. Qu'est-ce que le grand projet d'extension "Concordia" ?

Créé en 2003, le Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs. Un projet d'extension est en train de voir le jour pour ce musée et lieu de mémoire rendant hommage aux soldats canadiens tombés lors de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement lors du Débarquement. "On a découvert que notre boutique était beaucoup trop petite, et que ce serait vraiment bien pour finaliser l'offre aux visiteurs d'avoir un endroit de petite restauration", introduit la directrice du Centre, Nathalie Worthington, qui a annoncé le projet durant l'assemblée générale de l'association des Amis du Centre Juno Beach, dimanche 23 mars.

Un projet de concorde

Ce projet est nommé provisoirement Concordia, "car il résulte de différentes tensions au niveau du terrain, et nous voulons qu'il soit fédérateur". Coût total : 5,5 millions d'euros. Il va y avoir, en plus des travaux de l'extension proprement dite, un parc paysager : "Toute une végétalisation et renaturation de l'espace, du terrain, qui va mieux s'harmoniser avec l'espace général."

Le parking va changer de place pour aller à l'entrée du site, afin de créer des "beaux espaces" à sa place. Le musée va ajouter une "scénographie mémorielle" : avec des stations sur les rôles des Canadiens morts durant le Jour-J par exemple. Mais plus le parcours va avancer vers la ville, plus les stations concerneront la vie des locaux, la mémoire des Courseullais notamment durant ces événements.