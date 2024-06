Orne. Au camping d'Ecouves, une ferme pédagogique et thérapeutique s'ouvre au public

Loisirs. Depuis plus d'un an, le camping d'Ecouves se réinvente. Les nouvelles propriétaires des lieux depuis 2023, Estelle Godet et Schéhérazade Warrach, y ont ouvert une ferme pédagogique et thérapeutique samedi 8 juin.