Rouen. Pourquoi le Gros-Horloge ferme-t-il ses portes ?

"Il n'y a pas d'urgence mais quand même c'étaient des travaux à faire", déclare d'emblée Elizabeth Labaye, élue en charge du patrimoine, matrimoine et du tourisme à la Ville de Rouen. L'intérieur du Gros-Horloge fait l'objet d'un petit rafraîchissement en cette période hivernale, là où les visiteurs se font plus rares. Le site est ainsi fermé durant dix semaines pour maintenance, à partir du lundi 20 novembre. Les travaux consistent à la réfection de poutres fragilisées au niveau du dôme. "En fait ce sont des sablières, des poutres qui permettent de répartir la charge des arbalétriers, on a aussi une poutre de colombage, à l'intérieur de la cloison, qui est très abîmée", précise l'élue. Les charpentiers vont ainsi "greffer" des morceaux de bois en lieu et place des portions de bois abîmées, sur les poutres concernées. Le plancher devrait aussi être examiné. Le coût total du chantier s'élève à 70 000 euros. "On va profiter de l'occasion aussi pour rénover notre billetterie, notre logiciel et mettre de la vidéosurveillance", poursuit Élizabeth Labaye.

"Le patrimoine c'est un éternel renouvellement"

Si on est habitué à l'admirer de l'extérieur, le Gros-Horloge se visite de l'intérieur aussi. C'est d'ailleurs l'un des sites les plus visités de Rouen avec pas moins de 30 000 visiteurs en moyenne chaque année. On peut y voir notamment les mécanismes du Gros-Horloge, l'histoire du Beffroi ou encore un musée de l'horlogerie, "et quand on est tout en haut, c'est une véritable splendeur puisqu'on voit tous les monuments de Rouen". Ce n'est pas la première fois que le Gros-Horloge fait l'objet d'importants travaux de maintenance. Une première grosse campagne de restauration du monument avait été engagée au XIXe siècle, avant un autre grand chantier entre 1996 et 2006. "Il y a deux ou trois ans on avait refait toute l'électricité et on a l'intention aussi de restaurer les façades extérieures courant 2024, ajoute Elizabeth Labaye, le patrimoine c'est un éternel renouvellement !"

Ouverture étendue à l'église Saint-Maclou

La Ville profite de cette période de travaux pour étendre, en décembre, les jours d'ouverture de l'église Saint-Maclou. "Comme nos personnels n'auront plus d'accueil sur le Gros-Horloge, on va les redéployer pour ouvrir davantage Saint-Maclou qui est dans un quartier très animé au moment de Noël notamment." L'église sera ainsi ouverte du vendredi au lundi et le mercredi (de 10h à 12h et de 14h à 17h).