Caen. Une fresque réalisée à 38 m de haut sur le centre François-Baclesse 

Une fresque de 27,5 m de long, 5,50 m de large, perché à 38 m de haut. Voilà le pari que s'est lancé l'artiste-graffeur caennais Solice afin de célébrer les 50 ans de l'un des bâtiments du centre François-Baclesse, spécialisé dans la lutte contre les cancers.

80 bombes et 6 pots de peinture

Au milieu de la tour, dans la main droite (en gris), on aperçoit le logo du centre François-Baclesse.

Depuis vendredi 25 août, Solice, en duo avec Angélique Lipot, une amie d'enfance, travaillent sur l'œuvre, perchés sur une passerelle. "C'est très compliqué car avec le vent, ça bouge. Parfois, on ne fait pas les malins, il ne faut pas avoir le vertige !", plaisante l'artiste. Visible depuis le périphérique de Caen, cette fresque XXL mélange plusieurs symboles à partir de mots-clés choisis par les patients et une partie du personnel. Elle représente "des mains qui accompagnent un patient, la recherche avec le logo Baclesse, la paix avec une colombe, le côté solaire avec toutes ces couleurs. Il y a aussi un visage qui fait 50 % de la fresque. Et puis, la guérison, à travers la repousse de cheveux".

Environ 80 bombes et 6 pots de peinture sont nécessaires. L'œuvre devrait être inaugurée le 14 septembre prochain.