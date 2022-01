Caen. Une fresque réalisée en l'honneur du rappeur Orelsan

Un mur de la Presqu'île de Caen a pris des couleurs lors du week-end des 22 et 23 janvier. Les graffeurs Solice et Horss ont réalisé une fresque avec pour thématique "Dragon Ball Z et Orelsan", précise SoLiCe sur sa page Instagram, où il fait part de son travail. "Orelsan a clairement mis un gros coup dans le panier lorsque son album est sorti. Ses paroles et son design graphique m'ont tout de suite parlé", écrit le graffeur.

Pour l'artiste, il ne manque plus qu'une chose: "Bon sinon, il vient quand Orelsan faire son selfie devant? Taguez-le pour le motiver."

Orelsan était d'ailleurs à Caen, ce week-end pour réaliser le clip de son titre C'est du propre, auprès des habitants de la ville.

