[Vidéo] Caen. En famille, elles participent au clip d'Orelsan sur le marché

Tout au long de la journée du samedi 22 janvier, Orelsan et ses équipes ont tourné le clip de son titre Du propre dans divers endroits de Caen. Plusieurs scènes ont été tournées au marché du boulevard Leroy, avec un poissonnier, un boucher puis une maraîchère. Peggy Canitrot, qui tient le stand Le potager de Lilou, nous raconte cette expérience inédite. Elle avait été contactée trois jours plus tôt par la production "sans savoir comment le tournage allait se dérouler", précise-t-elle. Elle fait les marchés depuis plus de onze ans. Alors, pour éviter le coup de stress, elle s'est installée dès 6 heures du matin sur le marché du boulevard Leroy, avec l'aide de ses deux filles, Emma et Lilou. L'équipe de tournage est arrivée vers 9 heures. "J'avais la pression. On nous a demandé de sauter, danser et chanter. On était un peu coincées au début", sourit Peggy. "C'était difficile de s'ambiancer le matin ! (rires)", ajoute Emma, 21 ans. "L'équipe était super sympa, ils nous ont mis à l'aise." Le tournage a duré une vingtaine de minutes. Plusieurs séquences ont été nécessaires.

Seul regret pour ses deux filles : le rappeur caennais n'était pas de la partie. Reste à savoir si la maman et ses deux filles figureront dans la version finale du clip. "Si les images ne sont pas retenues, tant pis pour nous, au moins ça aura été une belle expérience !" On y verra peut-être même Stich, le bouledogue français de la famille, véritable mascotte !

