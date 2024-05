80e D-Day. Solice décore la façade de la préfecture du Calvados

Orelsan, centre François-Baclesse, tribune de foot, tracteur, et désormais l'hôtel de la préfecture du Calvados… L'artiste graffeur Solice est partout. A l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement, le Caennais a réalisé une œuvre sur la façade du siège de la préfecture à Caen. Enfin, pas tout à fait. Il s'agit d'une bâche de 80m2 posée sur un châssis en bois afin de protéger la façade du bâtiment, classé aux monuments historiques. Evidemment, les couleurs de la nation "bleu, blanc, rouge" sont utilisées. "Il y a des reflets de l'eau qui représentent les plages du Débarquement, le chiffre 80 et deux mains, une petite et une grande, pour symboliser la passation de la mémoire." L'œuvre sera exposée jusqu'au mois d'août.