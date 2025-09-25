Le Havre. Le pont V restera fermé à la circulation "plusieurs mois"

Après l'incident ayant endommagé le pont V, qui relie le boulevard de Graville à l'avenue du 16e port, dans la zone industrialo-portuaire du Havre, Haropa Port apporte des précisions complémentaires.

Le port assure tout d'abord mettre "tous les moyens en œuvre" pour rouvrir le canal de Tancarville à la navigation. "Cela nécessite de recourir à une grue spéciale pour mettre le pont en sécurité", précise Haropa. L'engin est déjà installé sur place.

Plusieurs mois de fermeture

Par ailleurs, le pont V, fermé à la circulation routière et piétonne depuis mardi 16 septembre, ne rouvrira pas tout de suite. L'heure est aux expertises techniques "afin de déterminer la nature, les modalités et la durée des réparations" poursuit Haropa, qui précise que, "à ce stade, un délai de plusieurs mois d'études et de travaux semble nécessaire pour permettre la réouverture du pont à la circulation routière".

Le délai de fermeture sera précisé à l'issue des études.

En attendant la réouverture, des déviations sont mises en place via le pont VI ou ceux de l'écluse du bassin Vétillard. La circulation fluviale se poursuit via l'écluse François Ier.