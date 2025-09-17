En ce moment Born With a Broken Heart Damiano DAVID
Le Havre. Le pont V fermé à la circulation après une collision avec un bateau

Mobilité. Le pont V, situé dans les quartiers sud du Havre, est fermé à la circulation routière et piétonne jusqu'à nouvel ordre après un incident de manœuvre.

Publié le 17/09/2025 à 11h07 - Par Célia Caradec
Le Havre. Le pont V fermé à la circulation après une collision avec un bateau
Le pont V, qui relie le boulevard de Graville à l'avenue du 16e port, est temporairement fermé. - Capture d'écran Google Maps

Sur la zone portuaire du Havre, le pont V est fermé à la circulation routière et piétonne jusqu'à nouvel ordre. Un automoteur fluvial est en effet entré en collision avec l'ouvrage, qui enjambe le canal de Tancarville, mardi 16 septembre, en début de soirée, "des suites d'un incident de manœuvre", indique Haropa Port.

Déviations via les ponts voisins

Des itinéraires de déviation sont mis en place. Il convient d'emprunter le pont VI ou ceux de l'écluse du Bassin Vétillard, situés à proximité. La circulation fluviale, elle, est maintenue. Les barges et bateaux sont orientés vers l'écluse François Ier.

Pour l'heure, la durée d'indisponibilité du pont V et le montant du coût de sa remise en service ne sont pas connus.

