Tennis. Des places offertes aux seniors pour l'Open de Caen

Sport. Ces invitations sont reservées au plus de 60 ans, et aux grands-parents avec leurs petits-enfants. Les places sont limitées. 

Publié le 06/11/2025 à 14h04 - Par Elvire Alix
L'Open de Caen se déroule du 14 au 17 décembre 2025. 

Alors que les places partent comme des petits pains, la Ville de Caen offre des invitations gratuites à l'Open de Caen aux habitants de plus de 60 ans, ainsi qu'aux grands-parents souhaitant partager l'événement avec leurs petits-enfants.

• A lire aussi. Tennis. Loïs Boisson ou Lorenzo Musetti : plateau XXL à l'Open de Caen

Le rendez-vous est fixé au dimanche 14 décembre, à l'occasion de ce tournoi de tennis devenu un temps fort de la vie sportive caennaise. Les réservations sont ouvertes jusqu'au vendredi 28 novembre, par courriel à animationseniors@caen.fr ou par téléphone au 02 31 15 38 38.

La Ville rappelle que cette offre est gratuite, mais limitée en nombre.

