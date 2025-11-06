Tennis. Des places offertes aux seniors pour l'Open de Caen

Alors que les places partent comme des petits pains, la Ville de Caen offre des invitations gratuites à l'Open de Caen aux habitants de plus de 60 ans, ainsi qu'aux grands-parents souhaitant partager l'événement avec leurs petits-enfants.

• A lire aussi. Tennis. Loïs Boisson ou Lorenzo Musetti : plateau XXL à l'Open de Caen

Le rendez-vous est fixé au dimanche 14 décembre, à l'occasion de ce tournoi de tennis devenu un temps fort de la vie sportive caennaise. Les réservations sont ouvertes jusqu'au vendredi 28 novembre, par courriel à animationseniors@caen.fr ou par téléphone au 02 31 15 38 38.

La Ville rappelle que cette offre est gratuite, mais limitée en nombre.