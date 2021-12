Quelle est la population de votre commune ?

Caen reste de loin la ville la plus peuplée du Calvados et de Basse-Normandie, mais a perdu des habitants depuis le dernier recensement. Dans la Manche, Cherbourg et ses 38.433 est la commune la plus peuplée, très loin devant Saint-Lô et ses 18.718 habitants. Dans l'Orne, c'est Alençon et ses 26.704 âmes qui remporte la palme

Découvrez sur la carte interactive ci-dessous le nombre d'habitants dans votre commune bas-normande d'après le recensement effectué en 2010, ainsi que l'évolution de la population dans chacune d'entre elles depuis le recensement de 2008. Il suffit de cliquer sur la commune de votre choix.