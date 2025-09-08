Seine-Maritime. Le pont de Tancarville fermé après un accident impliquant un poids lourd

Un poids lourd et une voiture se sont percutés sur le pont de Tancarville, lundi 8 septembre peu avant 8h.
• A lire aussi. Eure. Une conductrice en urgence absolue après avoir percuté un mur
Pont fermé
Cet accident, en concomitance avec les travaux sur l'ouvrage, a provoqué la fermeture du pont dans les deux sens de circulation pour permettre l'intervention des secours. D'importants bouchons se sont formés. Les automobilistes sont invités à emprunter le pont de Normandie.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.