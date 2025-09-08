Eure. Une conductrice en urgence absolue après avoir percuté un mur

Une voiture, seule en cause, a percuté un mur de clôture, dimanche 7 septembre vers 17h45, route de Louviers à Burey. Le choc a été violent.

Désincarcération nécessaire

Sa conductrice de 52 ans a dû être désincarcérée. En urgence absolue, elle a été transportée médicalisée vers l'hôpital d'Evreux. L'intervention a mobilisé six sapeurs-pompiers.