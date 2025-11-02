En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Météo. Anomalie de température : presque 20 degrés en plein mois de novembre la semaine prochaine en Normandie !

Société. Une anomalie thermique pourrait frapper la région de la Normandie : alors que novembre s'installe, les températures pourraient grimper jusqu'à +18°C dans un flux de sud-sud-ouest. Une semaine marquée par une douceur remarquable, mais aussi une météo contrastée.

Publié le 02/11/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Météo. Anomalie de température : presque 20 degrés en plein mois de novembre la semaine prochaine en Normandie !
Une douceur exceptionnelle est annoncée pour début novembre en Normandie. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La semaine du lundi 3 au vendredi 9 novembre 2025 promet d'être marquée par un flux de sud à sud-ouest qui apportera des températures bien au-dessus des normales saisonnières dans la région normande. Selon les prévisions de Météo‑France et d'autres modèles, les après-midi pourraient atteindre entre +14°C et +18°C dans de nombreuses zones de Normandie.

Ce scénario contraste fortement avec les moyennes habituelles de novembre, qui tournent plutôt autour de 10°C à 12°C pour les maximales.

Pourquoi cette hausse des températures en Normandie ?

Le mécanisme est simple mais notable : un flux de secteur sud-sud-ouest permet le transport d'air plus doux vers la Manche et l'arrière-pays normand. Ce type de circulation repousse quelque peu l'arrivée du froid habituel en cette période. De plus, les modèles montrent un anticyclone repositionné qui limite pour quelques jours l'arrivée d'air plus froid.

Toutefois, cette douceur ne vient pas avec un ciel totalement dégagé : la couverture nuageuse et des passages pluvieux restent à envisager.

Températures attendues et variabilité selon les départements

En Normandie, les températures maximales en journée pourraient grimper jusqu'à +17°C, voire +18°C, mercredi après-midi. Cette estimation se base sur les premières données pour la semaine. 

À l'inverse, les nuits resteront fraîches, et les zones à l'abri profiteront moins de cet élan thermique. Il faut donc rester prudent quant à la perception réelle de cette douceur.

Attention : douceur oui, mais pas nécessairement soleil

Même si les températures seront élevées pour la saison, cela ne veut pas dire que le ciel sera parfaitement clair. Les radars et modèles montrent encore des passages nuageux ainsi que des risques de pluie, notamment en début de semaine. 

Ainsi, même avec +17°C à l'affichage, l'impression peut rester humide ou voilée si l'humidité et le vent sont présents.

À surveiller : que pourrait-il se passer après cette période ?

Au-delà de cette semaine, les modèles indiquent un retour à des températures plus classiques pour novembre, avec un refroidissement progressif. Il convient donc de profiter de cette "parenthèse douce", qui pourrait être temporaire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Météo. Anomalie de température : presque 20 degrés en plein mois de novembre la semaine prochaine en Normandie !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple