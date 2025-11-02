Météo. Anomalie de température : presque 20 degrés en plein mois de novembre la semaine prochaine en Normandie !

La semaine du lundi 3 au vendredi 9 novembre 2025 promet d'être marquée par un flux de sud à sud-ouest qui apportera des températures bien au-dessus des normales saisonnières dans la région normande. Selon les prévisions de Météo‑France et d'autres modèles, les après-midi pourraient atteindre entre +14°C et +18°C dans de nombreuses zones de Normandie.

Ce scénario contraste fortement avec les moyennes habituelles de novembre, qui tournent plutôt autour de 10°C à 12°C pour les maximales.

Pourquoi cette hausse des températures en Normandie ?

Le mécanisme est simple mais notable : un flux de secteur sud-sud-ouest permet le transport d'air plus doux vers la Manche et l'arrière-pays normand. Ce type de circulation repousse quelque peu l'arrivée du froid habituel en cette période. De plus, les modèles montrent un anticyclone repositionné qui limite pour quelques jours l'arrivée d'air plus froid.

Toutefois, cette douceur ne vient pas avec un ciel totalement dégagé : la couverture nuageuse et des passages pluvieux restent à envisager.

Températures attendues et variabilité selon les départements

En Normandie, les températures maximales en journée pourraient grimper jusqu'à +17°C, voire +18°C, mercredi après-midi. Cette estimation se base sur les premières données pour la semaine.

À l'inverse, les nuits resteront fraîches, et les zones à l'abri profiteront moins de cet élan thermique. Il faut donc rester prudent quant à la perception réelle de cette douceur.

Attention : douceur oui, mais pas nécessairement soleil

Même si les températures seront élevées pour la saison, cela ne veut pas dire que le ciel sera parfaitement clair. Les radars et modèles montrent encore des passages nuageux ainsi que des risques de pluie, notamment en début de semaine.

Ainsi, même avec +17°C à l'affichage, l'impression peut rester humide ou voilée si l'humidité et le vent sont présents.

À surveiller : que pourrait-il se passer après cette période ?

Au-delà de cette semaine, les modèles indiquent un retour à des températures plus classiques pour novembre, avec un refroidissement progressif. Il convient donc de profiter de cette "parenthèse douce", qui pourrait être temporaire.