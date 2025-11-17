Météo. Neige en Normandie cette semaine : les zones où le risque est le plus important

Le prévisionniste de Météo Basse-Normandie annonce un virage hivernal sur la région, avec une baisse progressive des températures au fil des prochains jours. Le pic de froid est attendu entre mercredi 19 novembre soir et jeudi matin, moment où le thermomètre pourrait osciller entre +1°C et -1°C dans les terres.

Cette chute du mercure, combinée à un air humide en altitude, pourrait créer les conditions idéales pour voir les premiers flocons de la saison.

Risque neigeux : un secteur plus exposé que les autres

D'après les tendances publiées par Météo Basse-Normandie, le pays d'Auge ressort comme la zone la plus susceptible d'observer des chutes de neige, avec un risque estimé à 50%.

Pour l'instant, il s'agit bien d'un risque, et non d'une certitude. Les éventuelles chutes resteraient faibles, voire limitées à de simples flocons isolés.

Seine-Maritime et Eure : froid marqué et giboulées en vue

La Seine-Maritime et l'Eure vont subir une nette baisse des températures avec l'arrivée d'une masse d'air polaire maritime. Les maximales chuteront de 8-10°C lundi à 5-6°C jeudi, avec des matinées proches de 0°C. Entre mercredi et vendredi, un air très froid en altitude (jusqu'à -34°C à 5 500m) va fortement déstabiliser l'atmosphère, favorisant de fréquentes giboulées : pluies, grésil ou pluie et neige mêlées, parfois accompagnées de coup de tonnerre.

Flux de Nord-Est et humidité : pourquoi la neige pourrait tomber

Le scénario envisagé par les modèles météorologiques converge vers un schéma classique :

Flux de Nord à Nord-Est, transportant de l'air froid

Humidité suffisante pour déclencher des précipitations

Collines et secteurs à l'est de la Basse-Normandie plus susceptibles d'être touchés

Même si les cumuls seraient très faibles, ce serait la première offensive hivernale notable de la saison.

Une prévision encore fragile, mise à jour chaque jour

La fiabilité reste limitée en raison de l'échéance. Météo Basse-Normandie rappelle qu'il s'agit d'une tendance et non d'une prévision figée. Une mise à jour quotidienne de la carte du risque neigeux est prévue, notamment mardi 18 novembre en milieu d'après-midi.

Ce qui, en revanche, ne fait plus de doute, c'est que la Normandie s'apprête à vivre des journées nettement plus froides que celles des derniers jours.