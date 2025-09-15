[Photos] Manche. Une traversée magique : des dauphins aperçus entre Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou

Il fallait être à Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 14 septembre. Les chanceux qui ont pris le bateau amphibie pour rejoindre l'île Tatihou ont eu le bonheur d'admirer des dauphins lors de la traversée !

Les chanceux qui ont pris le bateau amphibie pour rejoindre l'île Tatihou ont eu le bonheur d'admirer des dauphins lors de la traversée ! - Tendance Ouest

Un moment magique !

Alerté par l'un des voyageurs, le pilote a fait durer le plaisir, en faisant des cercles dans l'eau afin de permettre à tous de profiter de ce magnifique spectacle. L'un des dauphins, sans doute fier d'être ainsi admiré, s'est même approché tout près du bateau. Un moment magique !

Alerté par l'un des voyageurs, le pilote a fait durer le plaisir, en faisant des cercles dans l'eau. - Tendance Ouest