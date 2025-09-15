En ce moment Andy RITA MITSOUKO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Manche. Une traversée magique : des dauphins aperçus entre Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou

Insolite. Des dauphins ont été aperçus dimanche 14 septembre tout près de l'île Tatihou. Ils ont pu être admirés de près par les voyageurs présents dans le bateau amphibie reliant l'île à Saint-Vaast-la-Hougue.

Publié le 15/09/2025 à 10h41
[Photos] Manche. Une traversée magique : des dauphins aperçus entre Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou
Des dauphins se sont fait remarquer, dimanche 14 septembre, entre Saint-Vaast-la-Hougue et l'île Tatihou. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il fallait être à Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 14 septembre. Les chanceux qui ont pris le bateau amphibie pour rejoindre l'île Tatihou ont eu le bonheur d'admirer des dauphins lors de la traversée !

Les chanceux qui ont pris le bateau amphibie pour rejoindre l'île Tatihou ont eu le bonheur d'admirer des dauphins lors de la traversée !Les chanceux qui ont pris le bateau amphibie pour rejoindre l'île Tatihou ont eu le bonheur d'admirer des dauphins lors de la traversée ! - Tendance Ouest

Un moment magique !

Alerté par l'un des voyageurs, le pilote a fait durer le plaisir, en faisant des cercles dans l'eau afin de permettre à tous de profiter de ce magnifique spectacle. L'un des dauphins, sans doute fier d'être ainsi admiré, s'est même approché tout près du bateau. Un moment magique !

Alerté par l'un des voyageurs, le pilote a fait durer le plaisir, en faisant des cercles dans l'eau.Alerté par l'un des voyageurs, le pilote a fait durer le plaisir, en faisant des cercles dans l'eau. - Tendance Ouest

Galerie photos
Les chanceux qui ont pris le bateau amphibie pour rejoindre l'île Tatihou ont eu le bonheur d'admirer des dauphins lors de la traversée ! - Tendance Ouest Alerté par l'un des voyageurs, le pilote a fait durer le plaisir, en faisant des cercles dans l'eau. - Tendance Ouest

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
[Photos] Manche. Une traversée magique : des dauphins aperçus entre Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple