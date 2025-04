[Photos] Cotentin. Un hôtel trois étoiles insolite, entre terre et mer, vient de terminer ses travaux

A quelques centaines de mètres de Saint Vaast-la-Hougue, l'île Tatihou s'étend sur près de 28 hectares. D'abord une caserne militaire, puis une prison, un lazaret ou encore un centre de rééducation, l'île abrite aujourd'hui Les Maisons de Tatihou, un hôtel trois étoiles du groupe The Original Relais.

Après 3 ans de chantier, l'hôtel flambant neuf

Après 3 ans de chantier, les travaux de rénovation des bâtiments de l'ancien lazaret se sont terminés au début du printemps 2025. "Les 26 chambres sont réparties en trois maisons, une autre nous permet d'accueillir les scolaires et les séminaires, il y a nos locaux avec les bureaux et enfin le logement du personnel", explique Bruno Dawidowicz, le directeur de l'hôtel.

Dans la maison des Gabiers, la décoration colorée est directement inspirée des cabines de plages de Gouville-sur-Mer.

Pour la décoration des chambres, le thème, c'est la mer. "Dans chacune des trois maisons, l'intérieur des chambres est différent. Il y a les chambres 'équipage' dont l'ameublement fait penser aux cabines des matelots sur les bateaux.

Dans chacune des trois maisons, la décoration est différente. Ici la maison des équipages rappelle les cabines des matelots sur les bateaux.

Dans la maison des gabiers, on est plus sur les tons colorés des cabanes de plage de Gouville-sur-Mer et la maison des amiraux, la plus luxueuse, est inspirée des chambres des officiers supérieurs", détaille encore le directeur.

La troisième maison, la plus luxueuse abrite des chambres semblables aux quartiers des amiraux sur les navires.

Les bâtiments sont entourés d'un immense jardin parfaitement entretenu où poussent des plantes venues de tous les coins du monde.

Un hôtel sur une île, les contraintes de l'isolement ?

Même si la solitude et le calme sont particulièrement recherchés des visiteurs, un établissement hôtelier sur une île est particulièrement contraignant. "Près de la moitié de nos employés est logée sur place pendant la saison, les autres arrivent en bateau vers 8h30." Pour les livraisons aussi, l'organisation est indispensable.



"Tous les produits, aussi bien pour la cuisine que le matériel, arrivent à Saint-Vaast. Pour les rapatrier soit c'est par bateau, soit on doit attendre la marée basse où on peut accéder à l'île en camion", détaille encore Bruno Dawidowicz. Les sapeurs-pompiers ont même quelques engins stationnés sur l'île en cas de besoin ; mais avec près de 40 ans de carrière dans différents établissements, les contraintes n'impressionnent plus le directeur. "J'ai dirigé un hôtel dans les Alpes, tout s'y faisait en téléphérique ou en motoneige", confie-t-il en souriant.

Le Carré, le restaurant de l'île, accueille les visiteurs le midi et les clients de l'hôtel le soir.