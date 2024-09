Patrimoine. Saint-Vaast-la-Hougue, iodée, charmante et pittoresque

Elu en 2019 Village préféré des Français, Saint-Vaast-la-Hougue fascine les promeneurs tant par son histoire que par la beauté de son port ou sa gastronomie exceptionnelle. Point stratégique pour les soldats depuis la Renaissance, le port n'a jamais perdu son charme pittoresque de bourgade normande.

Une ville qui vit au gré des marées

En face de l'île de Tatihou, le port attire très vite le regard du visiteur. Avec ses dizaines de bateaux colorés aux noms plus originaux les uns que les autres et ses deux tours Vauban, il reste l'un des plus connus de France. A son extrémité, la toute petite chapelle des marins s'élève au bord de l'eau pour rendre hommage aux navigateurs disparus en mer depuis plusieurs siècles.

Le long du quai Vauban, quelques enseignes proposent aux passants des dégustations de fruits de mer. C'est le moment de s'installer en terrasse pour goûter la traditionnelle huître de Saint-Vaast élevée ici depuis le XVIIe siècle. De la table, on assiste au va-et-vient du port où les pêcheurs, à peine débarqués, vendent le fruit de leur travail directement aux passants sur le quai.

La Hougue, un écrin de verdure

Pour une promenade loin de l'agitation de la ville, il faut prendre la direction de la jetée. Le sentier de randonnée longe le bord de mer et passe en pleine nature. De là, on aperçoit les vestiges des bunkers construits sous l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Après 20 minutes de marche, on atteint la Hougue, une minuscule presqu'île que domine la tour Vauban depuis 1699. A l'extrémité des terres, le promeneur bénéficie d'une vue exceptionnelle sur l'île de Tatihou et la rade de Saint-Vaast, "la plus belle de France" selon l'expression de Vauban.