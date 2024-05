Saint-Vaast-la-Hougue. Le festival Les Traversées Tatihou se prépare pour fêter ses 30 ans

Les Traversées Tatihou, le festival de musiques du monde, aura lieu cette année du mardi 20 au dimanche 25 août. Pour le 30e anniversaire de l'événement, de nombreuses festivités sont au programme sur l'île de Tatihou, mais aussi dans le port de Saint-Vaast-la-Hougue et dans tout le Val-de-Saire. Une cinquantaine de concerts sont prévus, le département accueillera cette année encore quelques grands noms de musiques traditionnelles.

La présence du groupe "Mes Souliers Sont Rouges"

Parmi les plus attendus, Lewis Evans et le groupe "Mes Souliers Sont Rouges" se produiront sur l'île de Tatihou de 18h10 à 20h30, jeudi 22 août. Allan Stivell sera présent lui aussi et donnera un concert la veille, à 21h, à Montfarville.

Mais le festival ce n'est pas que des concerts. Saint-Vaast-la-Hougue proposera deux heures d'initiation aux danses de bals, mercredi 21 août à partir de 10h. Une exposition sur les flûtes du monde aura lieu toute la semaine à la médiathèque. Que ce soit un lever de soleil musical, un itinéraire cycliste de concert en concert ou une nuit des bals, pendant cinq jours les bénévoles et les artistes organiseront des animations sur le thème des musiques du monde. De quoi découvrir le Val-de-Saire autrement et en musique.

Pratique. Tout le programme sur traversees-tatihou.manche.fr.