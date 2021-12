Depuis qu'ils s'étaient échoués à marée basse dans le Cotentin, deux dauphins (une mère et son petit) avaient trouvé refuge dans le port de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). Mercredi 25 janvier 2017, l'un des deux mammifères marins est mort. Une autopsie doit être pratiquée sur l'animal afin de comprendre les raisons de son décès.

Le second dauphin introuvable

L'autre dauphin n'a depuis plus donné non plus signe de vie. Il pourrait avoir repris le large. Différentes tentatives menées précédemment avaient pourtant échoué.